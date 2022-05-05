Момент травмы вратаря «Каролины» Раанты, после которой на лёд вышел Кочетков. Видео

«Каролине Харрикейнз» уже в начале второго матча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2) пришлось совершить вынужденную замену голкипера.

На восьмой минуте первого периода лёд покинул 32-летний финский страж ворот «Харрикейнз» Анти Раанта, совершивший уже шесть спасений к этому моменту. К замене привёл эпизод, в котором чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк не сумел избежать столкновения с вратарём, в результате чего получил малый штраф, а на льду появился 22-летний российский голкипер Пётр Кочетков, отразивший 30 из 32 бросков.

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Напомним, Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.