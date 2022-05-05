Кирилл Капризов оформил первый хет-трик в плей-офф в истории «Миннесоты»

В эти минуты проходит матч «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр». 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик.
Россиянин стал первым игроком в истории «дикарей», кому удалось оформить хет-трик в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
На последней минуте первого периода Кириллу удалось реализовать численное преимущество «Уайлд» с передач Йоэль Эрикссона Эк и Матса Цуккарелло. Вторую шайбу россиянин забросил в равных составах на 52-й минуте с передачи Цуккарелло. Через минуту Кирилл оформил хет-трик, забив в пустые ворота с передач Райана Хартмана и Юнаса Бродина.
Таким образом, на счету Капризова за девять встреч за карьеру в Кубке Стэнли – пять заброшенных шайб и одна результативная передача при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 162 (77+85) очка.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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