Деанджело – о Кочеткове: он действительно хорош

Защитник «Каролины Харрикейнз» Тони Деанджело поделился мнением об игре российского голкипера Петра Кочеткова, который провёл свой первый матч в плей-офф НХЛ.



«Я думаю, он был действительно спокоен, сделал много хороших сейвов, не пытался сделать слишком много. Выйдя на лёд в середине первого периода игры плей-офф в качестве новичка – он здесь всего пару недель – он был действительно хорош», – цитирует защитника официальный сайт НХЛ.



Напомним, Пётр Кочетков, вынужденно вышел на замену Анти Раанте во второй игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» (5:2, 2-0).

Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.