Свечников рассказал, что говорил Кочеткову перед его дебютом в плей-офф

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, что говорил голкиперу Петру Кочеткову перед выходом на игру плей-офф.



«Я сказал ему: «Будь уверен в себе и ни о чем не беспокойся. Это хоккей в плей-офф, и я знаю, что ты готов. Ты будешь хорошо выступать здесь». Он такой парень. Я помню, как в прошлом играл с ним в юниорский хоккей, он наслаждается игрой», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.



Напомним, Пётр Кочетков, вынужденно вышел на замену Анти Раанте во второй игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» (5:2, 2-0).



Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.

Новость по теме Деанджело – о Кочеткове: он действительно хорош