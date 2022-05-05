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Пашков: лидеры – единственное, что удерживало «Динамо» на плаву и в конкурентной среде

Пашков: лидеры – единственное, что удерживало «Динамо» на плаву и в конкурентной среде
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Олимпийский чемпион, прославленный динамовец Александр Пашков поделился мнением об уходе из клуба защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва.

«Очевидно то, что финансовая ситуация в клубе не лучшая, это все поняли. Этот способ выброса, пожертвование спортивным результатом… Посмотрим, как это будет выглядеть и насколько растянется эта дорога: на год или два.

Лидеры есть лидеры. Это единственное, что удерживало «Динамо» на плаву и в конкурентной среде. Шипачёв, Галиев, Кагарлицкий, Яшкин, Войнов… Потеря игроков меняет возможности команды кардинально. Посмотрим, как «Динамо» преодолеет эту тяжелую ситуацию», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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