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Сидни Кросби обогнал Сергея Фёдорова по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

Сидни Кросби обогнал Сергея Фёдорова по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 1:1.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу на Джейка Гюнцеля, которая стала для него 125-й в плей-офф НХЛ. 34-летний канадец обогнал Сергея Фёдорова.

Всего в 176 матчах плей-офф в активе Кросби 194 (69+125) очка. Сергей Фёдоров сыграл в 183 поединках. На счету россиянина 176 (52+124) баллов.

Напомним, что в первом матче, в котором «Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» со счётом 4:3 в овертайме, Кросби оформил две голевые передачи.

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