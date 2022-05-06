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Барков оценил игру Бобровского во втором матче плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»

Барков оценил игру Бобровского во втором матче плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) во втором матче плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

«Приятно победить. Это всё, чего мы хотим. Очевидно, что мы не показали лучший хоккей в первом матче, и во второй встрече мы продолжали выстраивать игру. Мы стали лучше, Бобровский удерживал нас в игре, давал нам шанс на победу, а мы продолжали становиться лучше по мере того, как игра продолжалась. Так что теперь серия равна и мы готовы к дальнейшей работе.

Здорово было забить два гола в конце первого периода, взять этот импульс, а затем продолжать развивать его. У «Вашингтона» были свои шансы. У нас не было лучшего старта, который мы хотели в этой игре, но Боб (Сергей Бобровский. — Прим. «Чемпионата») был действительно хорош в воротах и удерживал нас в игре.

Мы старались сохранить темп в третьем периоде. Мы играли в их зоне почти весь период. У нас было много бросков. Но опять же в субботу будет новая игра», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.

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