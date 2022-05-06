Барков оценил игру Бобровского во втором матче плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) во втором матче плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
«Приятно победить. Это всё, чего мы хотим. Очевидно, что мы не показали лучший хоккей в первом матче, и во второй встрече мы продолжали выстраивать игру. Мы стали лучше, Бобровский удерживал нас в игре, давал нам шанс на победу, а мы продолжали становиться лучше по мере того, как игра продолжалась. Так что теперь серия равна и мы готовы к дальнейшей работе.
Здорово было забить два гола в конце первого периода, взять этот импульс, а затем продолжать развивать его. У «Вашингтона» были свои шансы. У нас не было лучшего старта, который мы хотели в этой игре, но Боб (Сергей Бобровский. — Прим. «Чемпионата») был действительно хорош в воротах и удерживал нас в игре.
Мы старались сохранить темп в третьем периоде. Мы играли в их зоне почти весь период. У нас было много бросков. Но опять же в субботу будет новая игра», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.
- 6 мая 2022
-
08:44
-
08:35
-
08:23
-
07:58
-
07:52
-
06:42
-
06:19
-
06:10
-
06:01
-
05:41
-
05:41
-
05:24
-
05:20
-
04:55
-
04:46
-
04:32
-
04:31
-
04:03
-
03:05
-
02:44
-
02:38
- 5 мая 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:37
-
22:20
-
21:43
-
21:19
-
20:45
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
19:40
-
19:30
-
19:18
-
19:02