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И. Воробьёв — об эмоциях: когда прошло 3/4 сезона, начал замечать, что попадаю в мемы

И. Воробьёв — об эмоциях: когда прошло 3/4 сезона, начал замечать, что попадаю в мемы
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал об эмоциях на тренерской скамейке во время матчей.

«Эту идею подала сама команда. Обычно всё переживаешь внутри, а в начале этого сезона было несколько матчей, когда мы уступали в счёте. Я начал заводить ребят на лавке, и команда среагировала.

Были другие года и команды, когда ты включал эмоции, а команда начинала больше бояться играть, сделать ошибку или лишний шаг. В этом году такая команда подобралась, что она, наоборот, больше заводилась. Это и дало такого меня в этом сезоне.

Главное – результат, на себя я не обращал внимания. Уже когда три четверти сезона прошло, об этом начали говорить, тогда я стал замечать, что попадаю в мемы», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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