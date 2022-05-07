Тренер «Эдмонтона» — о Кейне и Макдэвиде: после их объединения происходят интересные вещи

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал совместную игру форвардов клуба — Эвандера Кейна и Коннора Макдэвида.



«Эвандер в паре с Коннором. Когда вы объединяете финишёра с лучшим игроком в мире, происходят интересные вещи. Я думаю, что Кейн добавил многое в игру клуба. Он делает действительно хорошие вещи. Кейн — физически сильный, он важная причина, почему мы находимся здесь», — приводит слова Вудкрофта ESPN.



Напомним, в третьем матче плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2) Кейн стал автором трёх заброшенных шайб. Он занимает первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ, забросив пять шайб в трёх играх.



Следующий матч между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» состоится в понедельник, 9 мая. Начало — в 5:00 мск.