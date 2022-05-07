«Бум, бум, пас, пас — сейв». Самсонов — о своём ярком спасении после броска Баркова в упор

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал свой яркий сейв во втором периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1, 2-1). Вратарь отразил бросок Александра Баркова в упор, а после этого игроки «столичных» убежали в контратаку и вышли вперёд в матче.

«Бум, бум, пас, пас — и сейв», — цитирует Самсонова журналист Стивен Уайно в «Твиттере».

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1. Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.