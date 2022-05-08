Эндрю Копп повторил достижение Алексея Ковалёва 28-летней давности

Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп забросил шайбу в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз», таким образом повторив достижение российского бывшего нападающего клуба Алексея Ковалёва 28-летней давности.
Во втором периоде встречи Копп забросил шайбу, которая стала для него третьей в трёх матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В первых двух играх Эндрю также записывал на свой счёт по одному голу. Так он стал третьим игроком «Рейнджерс», забивавшим в каждой из своих первых трёх игр плей-офф за команду, присоединившись к Алексею Ковалёву (1993/1994) и Берни Николлсу (1989/1990).
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Копп перешёл в «Рейнджерс» в марте 2022 года. До матча с «Питтсбургом» Эндрю провёл за клуб 18 матчей, в которых набрал 20 (10+10) очков.
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