Сидни Кросби вышел на шестое место по набранным очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал две голевые передачи в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4). Таким образом канадский нападающий набрал 197 очков в Кубке Стэнли за карьеру и вышел на шестое место по количеству баллов в турнире.

Кросби обогнал в списке первого по результативности защитника в истории Кубка Стэнли — канадца Пола Коффи, который набрал 196 очков в турнире. Кросби играет в НХЛ с сезона-2005/2006 за «Питтсбург». За время выступления он провёл 1109 матчей, в которых набрал 1606 (587+1019) очков. В нынешнем сезоне показатель канадца — 90 (32+58) балла в 72 играх.

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После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Следующая встреча состоится в Питтсбурге (США) на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» 10 мая. Начало – в 2:00 мск.