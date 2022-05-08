Беднар — о травме Кемпера: у него там опухоль, но он может видеть

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал попадание клюшкой форварда «Нэшвилл Предаторз» Райана Джохансена в глаз голкиперу «Колорадо» Дарси Кемперу.



«Мы проведём дальнейшее обследование. У него там опухоль, но он может видеть. Он сказал, что это не слишком серьёзно, что он сможет участвовать в четвёртой игре.



Джохансен? Я не думаю, что он намеренно пытался причинить ему боль. Это хоккей», – сказал Беднар на пресс-конференции.

Напомним, вратарь после инцидента не смог продолжить игру и отправился в раздевалку в сопровождении врачей.



В третьем матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



В составе победителей забивали Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског (дважды), Назем Кадри, Девон Тэйвз и российский нападающий Валерий Ничушкин. За «Нэшвилл» забивали Мэтт Дюшейн, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.