Sportsnet: Кузьменко провёл встречи с представителями нескольких клубов НХЛ
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Российский нападающий Андрей Кузьменко провёл встречи с представителями нескольких клубов Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, в этот список входят «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Вегас Голден Найтс», «Каролина Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Ожидается, что Кузьменко примет решение о том, с какой командой НХЛ подписать контракт, через месяц.
26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».
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