Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» среди вратарей по количеству побед в плей-офф

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон помог своей команде обыграть «Миннесоту Уайлд» в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и одержал 17-ю победу в плей-офф. Благодаря этому вратарь повторил рекорд среди голкиперов «Сент-Луиса» по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.
Напомним, это была его первая игра в нынешнем плей-офф. Он отразил 28 бросков из 30.
Ранее 17 побед в плей-офф в составе «Блюз» одержали Грег Миллен и Майк Лиут.
После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Следующая встреча между командами пройдёт на домашнем льду «Миннесоты» в ночь на среду, 11 мая. Начало – в 4:30 мск.
В регулярном чемпионате текущего сезона Биннингтон провёл 37 матчей, в двух из которых сыграл на ноль.
- 9 мая 2022
-
14:27
-
13:59
-
13:11
-
12:41
-
12:01
-
11:20
-
11:06
-
10:50
-
10:29
-
10:16
-
09:56
-
08:52
-
07:52
-
06:43
-
05:46
-
04:50
-
04:27
-
04:08
-
03:31
-
03:23
-
02:16
-
02:00
-
01:46
-
01:21
-
00:25
- 8 мая 2022
-
23:13
-
23:04
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
20:34
-
20:25