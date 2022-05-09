Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» среди вратарей по количеству побед в плей-офф

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон помог своей команде обыграть «Миннесоту Уайлд» в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и одержал 17-ю победу в плей-офф. Благодаря этому вратарь повторил рекорд среди голкиперов «Сент-Луиса» по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, это была его первая игра в нынешнем плей-офф. Он отразил 28 бросков из 30.

Ранее 17 побед в плей-офф в составе «Блюз» одержали Грег Миллен и Майк Лиут.

После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Следующая встреча между командами пройдёт на домашнем льду «Миннесоты» в ночь на среду, 11 мая. Начало – в 4:30 мск.

В регулярном чемпионате текущего сезона Биннингтон провёл 37 матчей, в двух из которых сыграл на ноль.