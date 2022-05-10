«Питтсбург» второй раз подряд победил «Рейнджерс», забросив семь шайб. У Малкина – гол

Завершился четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

В составе «Питтсбурга » заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Майк Мэтисон, Джейк Гюнцель, Марк Фридман, Дэнтон Хайнен и Евгений Малкин. Два гола «Рейнджерс» забили Дэнтон Хайнен и Адам Фокс.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Первая встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третий матч закончилась со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».



Следующая встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 12 мая. Начало — в 02:00 мск.