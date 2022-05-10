Кросби вышел на пятое место по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

Состоялся четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Главным героем матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка. Благодаря ассистентскому дублю Кросби вышел на пятое место по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ, повторив результат Никласа Лидстрёма (129) и превзойдя показатели Дага Гилмора (128) и Яри Курри (127).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (260), второе место занимает Марк Мессье (186), топ-3 замыкает Рэй Бурк (139). Следом идут Пол Коффи (137) и Лидстрём с Кросби.