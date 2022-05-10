Овечкин опередил Ларионова, Озолиньша и Бобби Халла по голевым передачам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости завершился третий период. Основное время матча завершилось со счётом 2:2.

В этой встрече российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, капитан столичной команды сделал 68-ю голевую передачу и обогнал целую группу игроков по этому показателю. В их числе оказались Игорь Ларионов, Бобби Халл, Сандис Озолиньш и Фрэнк Маховлич, завершившие карьеры в лиге на отметке в 67 результативных передач в матчах Кубка Стэнли. В свою очередь россиянин также сравнялся с Сергеем Гончаром, Брэдом Маршаном и Брэдом Ричардсом.