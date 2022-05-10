Защитник «Рейнджерс» — о провале Шестёркина: это явно наша вина, мы так его подвели

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал неудачное выступление российского голкипера команды Игоря Шестёркина в третьем и четвёртом матчах серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2-2).
«Это явно наша вина, мы так его подвели. Я не знаю, как бы он остановил большинство этих шайб», — приводит слова Фокса официальная страница команды в «Твиттере».
Ранее завершился четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:2. Шестёркин отыграл два периода и пропустил шесть голов. В третьем матче за один период он пропустил четырежды и был заменён в перерыве.
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