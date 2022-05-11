Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 10 на 11 мая мск состоялся девятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» – 5:1

«Каролина» с крупным счётом обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии – 3-2.

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:3

«Торонто» одержал волевую победу над «Тампой», отыгравшись со счёта 0:2. В составе «Тампы» две результативные передачи сделал россиянин Никита Кучеров, у «Торонто» один пас на счету Ильи Михеева.

«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» – 2:5

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Владимира Тарасенко в третьем периоде. Отметим, что в составе «Уайлд» дублем отметился россиянин Кирилл Капризов, который возглавил снайперскую гонку в плей-офф.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:5, ОТ

«Лос-Анджелес» переиграл «Эдмонтон» и одержал вторую победу подряд, благодаря чему вышел вперёд в серии – 3-2.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года: