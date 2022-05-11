Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 10 на 11 мая мск состоялся девятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.
«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» – 5:1
«Каролина» с крупным счётом обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии – 3-2.
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:3
«Торонто» одержал волевую победу над «Тампой», отыгравшись со счёта 0:2. В составе «Тампы» две результативные передачи сделал россиянин Никита Кучеров, у «Торонто» один пас на счету Ильи Михеева.
«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» – 2:5
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Владимира Тарасенко в третьем периоде. Отметим, что в составе «Уайлд» дублем отметился россиянин Кирилл Капризов, который возглавил снайперскую гонку в плей-офф.
«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:5, ОТ
«Лос-Анджелес» переиграл «Эдмонтон» и одержал вторую победу подряд, благодаря чему вышел вперёд в серии – 3-2.
Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года:
- 11 мая 2022
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08:20
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08:05
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07:50
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07:18
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06:58
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06:52
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05:15
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- 10 мая 2022
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