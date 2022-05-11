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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 10 на 11 мая мск состоялся девятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» – 5:1

«Каролина» с крупным счётом обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии – 3-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Славин (Деанджело, Ахо) – 06:11 (5x5)   2:0 Деанджело (Терявяйнен, Трочек) – 12:17 (5x4)   3:0 Джарвис (Ахо, Терявяйнен) – 35:52 (5x5)   4:0 Джарвис (Трочек, Деанджело) – 43:31 (5x4)   4:1 Клифтон (Хаула, Холл) – 50:09 (5x5)   5:1 Трочек (Нечас, Терявяйнен) – 56:20 (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:3

«Торонто» одержал волевую победу над «Тампой», отыгравшись со счёта 0:2. В составе «Тампы» две результативные передачи сделал россиянин Никита Кучеров, у «Торонто» один пас на счету Ильи Михеева.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Палат, Кучеров) – 05:19 (5x5)   0:2 Хедман (Кучеров, Киллорн) – 06:11 (5x4)   1:2 Таварес (Нюландер, Джордано) – 23:35 (5x4)   2:2 Райлли (Таварес, Нюландер) – 43:01 (4x4)   3:2 Нюландер (Михеев, Холл) – 44:14 (4x4)   3:3 Макдона (Колтон, Пол) – 48:17 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 53:54 (5x5)

«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» – 2:5

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Владимира Тарасенко в третьем периоде. Отметим, что в составе «Уайлд» дублем отметился россиянин Кирилл Капризов, который возглавил снайперскую гонку в плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 О'Райлли (Шенн, Перунович) – 04:53 (5x4)   1:1 Капризов (Сперджен, Фиала) – 13:15 (5x4)   2:1 Капризов (Фиала, Цуккарелло) – 17:07 (5x4)   2:2 Саад (Кайру, Томас) – 35:28 (5x5)   2:3 Тарасенко (Бучневич, Фолк) – 41:03 (5x5)   2:4 Тарасенко (Барбашёв, Фолк) – 42:31 (5x5)   2:5 Тарасенко (Бучневич) – 58:27 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:5, ОТ

«Лос-Анджелес» переиграл «Эдмонтон» и одержал вторую победу подряд, благодаря чему вышел вперёд в серии – 3-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Стечер (Эдлер) – 03:53 (5x5)   1:1 Кассиан (Макдэвид, Кулак) – 22:32 (5x5)   1:2 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 29:29 (5x5)   1:3 Атанасиу (Браун) – 33:34 (5x5)   2:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 42:50 (5x4)   2:4 Дано (Кемпе, Дурзи) – 51:06 (5x4)   3:4 Драйзайтль – 52:33 (4x5)   4:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 55:08 (5x4)   4:5 Кемпе (Стечер) – 61:12 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года:

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года:
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