Финляндия и Латвия могут совместно принять ЧМ-2023. Он должен был пройти в России

Хейкки Хиетанен, который в июне займёт пост генерального директора Хоккейной ассоциации Финляндии, рассказал, что чемпионат мира – 2023 может пройти в Финляндии и Латвии.
«Конгресс ИИХФ примет решение о проведении чемпионата мира в Тампере. Финляндию попросили об этом, и правительство Финской хоккейной ассоциации заявило, что оно готово. В настоящее время мы обсуждаем условия, при которых Финляндия будет готова принять ЧМ-2023 самостоятельно или с кем-то совместно», — цитирует Хиетанена Iltalehti.
Также сообщается, что есть возможность разделить матчи с Латвией, чтобы обе страны принимали групповой этап, а матчи за медали проводились в Тампере.
«Мы серьёзно относимся к возможности подачи совместной заявки с Финляндией. Одни игры должны были состояться в Риге, а другие – в Тампере. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни», – цитирует президента Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса is.fi со ссылкой на издание Leta.
Также сообщается, что Словения и Венгрия намерены подать совместные заявки на получение права принять ЧМ-2023. В последнюю неделю мая на ежегодном собрании ИИХФ будет выяснено, кто подал заявку на участие и кто получит право на проведение турнира. Сообщается, что Конгресс состоится 26-27 мая.
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