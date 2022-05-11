Эвасон: Капризов пашет как лошадь. Рядом недостаточно ребят, старающихся вместе с ним

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал игру российского нападающего Кирилла Капризова, оформившего дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Несмотря на дубль россиянина, «Миннесота» проиграла со счётом 2:5.



«Капризов невероятен. Нас это не удивляет, мы ждём этого от него. Этот парень пашет как лошадь. Даже если не говорить о голах, он хочет побеждать, старается ради команды.



Только вот рядом с ним недостаточно ребят, которые бы старались вместе с ним», – цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.



Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.



Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.

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