Тарасенко набрал 56 очков в плей-офф и вышел на четвёртое место в истории «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал 56 очков в плей-офф и вышел на 4-е место в истории клуба, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
За карьеру у него стало 56 (39+17) очков в 83 играх в плей-офф за «блюзменов». Нападающий опередил Дага Гилмора (55 очков в 49 играх) и Джейдена Шварца (54 в 88). Выше идут Бретт Халл (117 в 102), Берни Федерко (101 в 91) и Эл Макиннис (58 в 82).
Напомним, российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» и стал вторым российским игроком, у которого более одного матча с тремя голами. Предыдущий хет-трик Тарасенко оформил ещё в 2015 году. Накануне «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии – 3-2.
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