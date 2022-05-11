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«Поставьте Тарасенко статую прямо сейчас». Комментатор USHL — о хет-трике россиянина

«Поставьте Тарасенко статую прямо сейчас». Комментатор USHL — о хет-трике россиянина
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Комментатор USHL Кристиано Симонетта поделился эмоциями от выступления российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, оформившего хет-трик в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2, 3-2).

«Поставьте Тарасенко статую прямо сейчас», — сказал Симонетта.

Напомним, сегодня, 11 мая, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии — 3-2. По итогам матча Тарасенко стал первой звездой. Россиянину понадобились 2 минуты и 31 секунда со старта третьего периода, чтобы забросить две шайбы в ворота соперника. Этот дубль стал самым быстрым в начале игрового отрезка для «Сент-Луиса». В конце встречи Тарасенко забил третий гол.

Следующий матч команды проведут в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.

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