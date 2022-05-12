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«Флорида» сумела отыграться с 0:3 во втором периоде встречи с «Вашингтоном»

«Флорида» сумела отыграться с 0:3 во втором периоде встречи с «Вашингтоном»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, счёт равный – 3:3. В серии ничья – 2-2.

Примечательно, что во втором периоде встречи хоккеистам «Пантерз» удалось отыграться с отставания в три шайбы. Положил начало камбэку гол Картера Вераге на седьмой минуте этого игрового отрезка, спустя пять минут Патрик Хёрнквист сократил разрыв до минимума, а ещё через две минуты Сэм Райнхарт восстановил паритет в счёте.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищает российский вратарь Илья Самсонов, отразивший к этой минуте 27 из 30 бросков.

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