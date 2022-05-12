Райан Ривз эмоционально зарядил партнёров по команде перед игрой с «Питтсбургом». Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.



В сети появилось видео, на котором видно, как канадский форвард команды хозяев Райан Ривз эмоционально заряжает своих партнёров по команде на победу. Игрок буквально орёт на коллег.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Сам Ривз провёл на льду суммарно 6 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.



В составе «синерубашечников» отличились Адам Фокс, Алекси Лафренье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и Райан Линдгрен (в пустые ворота). За «Питтсбург» дубль оформил Джейк Гюнцель, ещё одна шайба на счету Криса Летанга.

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