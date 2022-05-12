Видео поздравления игроками «Рейнджерс» Шестёркина после победы в матче с «Питтсбургом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 32, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин поучаствовал в одном из голов, набрав шестое (2+4) очко в нынешнем Кубке Стэнли.

26-летний Шестёркин прервал двухматчевую серию поражений и одержал вторую победу за карьеру в плей-офф НХЛ. Последние два матча сложились для российского голкипера провальным образом — в общей сложности он пропустил 10 шайб и дважды кряду был заменён на Александра Георгиева в ходе встречи. Сегодня Игорь прервал неудачную серию и получил традиционные поздравления с победой от партнёров после завершения матча.

ВИДЕО.