К. Семёнов: то, что «Авангарду» не хватило финнов в плей-офф, — всего лишь отговорки

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов поделился мнением о выступлении в плей-офф омского «Авангарда», за который он играл в прошлом сезоне.



«Серия с «Металлургом» получилось довольно насыщенной, было очень интересно играть против этой команды. После первых двух игр им удалось подстроиться под нас, изменить рисунок игры, за счёт этого потом они и обыграли нас три раза подряд. У «Металлурга» достаточно мастеровитая команда. Думаю, после двух побед мы расслабились и играли не так внимательно в обороне. За три матча пропустили 15 шайб, что непозволительно в плей-офф. В седьмой встрече мы быстро пропустили и не смогли отыграться, не хватило эмоций, которые были выплеснуты в шестой игре.

Отъезд двух финских защитников в плей-офф? У иностранцев была тяжёлая ситуация, мы с пониманием отнеслись к тому решению Покки и Каски, которое они приняли. Ведь у них есть семьи, родные, друзья и это их родина. А то, что у нас не играли два защитника и «Авангарду» их не хватило, — это всего лишь отговорки», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.