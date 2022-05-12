К. Семёнов: то, что «Авангарду» не хватило финнов в плей-офф, — всего лишь отговорки

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов поделился мнением о выступлении в плей-офф омского «Авангарда», за который он играл в прошлом сезоне.
«Серия с «Металлургом» получилось довольно насыщенной, было очень интересно играть против этой команды. После первых двух игр им удалось подстроиться под нас, изменить рисунок игры, за счёт этого потом они и обыграли нас три раза подряд. У «Металлурга» достаточно мастеровитая команда. Думаю, после двух побед мы расслабились и играли не так внимательно в обороне. За три матча пропустили 15 шайб, что непозволительно в плей-офф. В седьмой встрече мы быстро пропустили и не смогли отыграться, не хватило эмоций, которые были выплеснуты в шестой игре.
Отъезд двух финских защитников в плей-офф? У иностранцев была тяжёлая ситуация, мы с пониманием отнеслись к тому решению Покки и Каски, которое они приняли. Ведь у них есть семьи, родные, друзья и это их родина. А то, что у нас не играли два защитника и «Авангарду» их не хватило, — это всего лишь отговорки», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 12 мая 2022
-
12:30
-
12:27
-
12:12
-
12:03
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:00
-
10:10
-
10:00
-
09:29
-
09:02
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:31
-
06:20
-
05:41
-
05:38
-
05:31
-
05:21
-
05:17
-
05:09
-
05:02
-
04:57
-
04:45
-
04:34
-
04:07
-
04:00
-
03:51
-
02:55
- 11 мая 2022
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
22:55