Василий Токранов вернулся в «Ак Барс»

32-летний защитник Василий Токранов подписал контракт с казанским «Ак Барсом» на два года. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2023/2024.

«Василий – ещё один защитник для топ-4, он отлично чувствует позицию на льду и обладает неудобным для вратарей броском. Для нас важно, что Токранов пошёл на наши условия, несмотря на предложения из других клубов. Мы рады возвращению воспитанника альметьевского хоккея в родную систему», – цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Токранов выступал за петербургский СКА. Он провёл девять матчей в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф на его счету одна передача в восьми играх.