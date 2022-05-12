В «Авангарде» сообщили, когда на «Арене Омск» зальют лёд

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о строительстве «Арены Омск».



«Стройка – в принципе проблемная ситуация. Каждый день что-то случается. Но мы с достоинством выходим из этой ситуации. Мы в конце апреля провели очень хорошую встречу с главным акционером – нашими турецкими партнёрами. Хотелось бы ещё раз их поблагодарить за то, что они откликнулись на эту встречу. Мы проговорили все проблемы, которые нас ждут на этом финальном этапе. Уже сейчас можно констатировать, что этот этап начался. С точки зрения наличия ресурсов – в первую очередь человеческого ресурса. Сейчас на этой арене присутствуют больше полутора тысяч работников. Это, конечно, впечатляющие цифры для нынешнего времени. С точки зрения инфраструктуры у нас всё закуплено, поэтому никаких опасений у меня нет. Осталось только пройти этот этап и ввести эту великолепную арену в эксплуатацию.



Медиакуб уже готов, он был собран, протестирован, сейчас ждёт доставки из Йошкар-Олы. Медиакуб у нас будет очень крутой, очень большой и симпатичный, как и медиафасад, который будет доставлен из Турции. Он тоже уникален, как мы и обещали.



Сейчас подготавливаем ледовую технологию, и уже в июне будет залит первый тестировочный лёд», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.