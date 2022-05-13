Календарь матчей чемпионата мира по хоккею 2022 года в Финляндии

Сегодня, 13 мая, в Финляндии стартует 85-й чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в двух городах – Хельсинки и Тампере. Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.



Таким образом, в группе A сыграют команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии, а в группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.



Групповой раунд мирового первенства пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.