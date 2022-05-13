Сборная США по хоккею лишилась защитника Калеба Джонса. Он не сыграет на чемпионате мира

Защитник сборной США Калеб Джонс не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2022 года, сообщает журналист Крис Питерс на своей странице в «Твиттере».

Игрок обороны попал в состав национальной команды на турнир, однако получил травму, не сыграв ни одного матча.

Кроме того, отмечается, что сборная США привезла с собой 23 хоккеистов, однако пока зарегистрировала только 20 игроков.

Напомним, сборная США сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.