Экс-генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему выбрал на драфте Овечкина, а не Малкина

Бывший генеральный менеджер «Кэпиталз» Джордж Макфи рассказал, почему на драфте НХЛ 2004 года принял решение выбрать Александра Овечкина, а не Евгения Малкина.
Специалист узнал, что «Кэпиталз» выиграли лотерею, от Колина Кэмпбелла, первого вице-президента НХЛ и директора по хоккейным операциям. «Вашингтону» досталось право первого выбора, несмотря на то, что их шансы на это перед лотереей были не самыми высокими в лиге (третий процент из всех команд — 14,4).
«Я находился в тренировочном центре в Пайни Орчард. Позвонил Колин Кэмпбелл. Со старта он ничего такого мне не сказал, но у меня было предчувствие, что звонит он не просто так. Мы болтали о том и о сём минут пять-шесть, а потом он такой: «Ах да, кстати, вы выиграли лотерею».
Это был очень интересный момент, потому что к тому времени мы уже знали: два топовых парня на драфте являлись по-настоящему элитными хоккеистами. В самом верху нашего списка были Овечкин и Малкин. Сразу после разговора с Кэмпбеллом я позвонил Россу Мэхоуни (Помощник генерального менеджера «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), дабы рассказать ему, что мы выиграли лотерею.
И я спросил: «Каковы твои ощущения?»
Он ответил: «Надо брать Овечкина».
Так что мы побеседовали об этом, ну и затем, конечно, в последующие три-четыре недели обсудили всё в деталях, потому что Малкин ведь тоже был чертовски классным хоккеистом. Но по совокупности, учитывая его умение забивать голы, силовую манеру игры и тот энтузиазм, который привносит Овечкин, мы не могли не остановить свой выбор именно на нём», — приводит слова Макфи Russian Machine Never Breaks со ссылкой на Capitals Radio.
- 13 мая 2022
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