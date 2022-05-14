Дания – Казахстан на ЧМ-2022: Диц не сыграет в первом матче казахстанцев на турнире

Сегодня, 14 мая, в Хельсинки (Финляндия) проходит второй игровой день чемпионата мира – 2022. В 12:20 в Ледовом дворце в Хельсинки Дания сыграет с командой Казахстана. Защитник ЦСКА Даррен Диц не примет участие в матче.
Состав сборной Дании:
Дам (Диков);
Лассен – М. Лауридсен, Элерс – Нильсен – Блихфельд;
О. Лауридсен – Й. Йенсен, Сторм – Шель – Регин;
Ларсен – Н. Йенсен, Бьёркстранд – Бау – Мейер;
Кристенсен, Якобсен – Поульсен – Аагаард, Асперуп.
Состав сборной Казахстана:
Шутов (Румянцев);
Сведберг, Шестаков – Данияр – Шевченко, Акользин;
Блэкер – Орехов, Михайлис – Валк – Рахманов;
Шалапов – Метальников, Старченко – Савитский – Сагадеев;
Бекетаев, Панюков – Гурков – Асетов, Петухов.
Напомним, обе команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии, Италии, Швейцарии, Германии и Франции. Вчера, в первый игровой лень, канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:3.
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