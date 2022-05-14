Дания забросила Казахстану семь шайб за два периода

В эти минуты в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) проходит матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречается с командой Казахстана. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, датчане ведут в счёте – 7:0.



Во втором периоде датчане забросили четыре шайбы. Отличились Фредерик Сторм с передач Николая Элерса и Йеспера Йенсена; Юлиан Якобсен после паса Миккеля Огора; Йоахим Блихфельд, оформивший дубль, – ему ассистировали Элерс и Маркус Лауридсен; Оливер Ларсен с передач Матиаса Бау и Маркуса Лауридсена.



Ранее, на третьей минуте, Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.

Напомним, обе команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии, Италии, Швейцарии, Германии и Франции. Вчера, в первый игровой день, канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:3, а Словакия выиграла у Франции (4:2).