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Дания забросила Казахстану семь шайб за два периода

Дания забросила Казахстану семь шайб за два периода
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В эти минуты в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) проходит матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречается с командой Казахстана. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, датчане ведут в счёте – 7:0.

Во втором периоде датчане забросили четыре шайбы. Отличились Фредерик Сторм с передач Николая Элерса и Йеспера Йенсена; Юлиан Якобсен после паса Миккеля Огора; Йоахим Блихфельд, оформивший дубль, – ему ассистировали Элерс и Маркус Лауридсен; Оливер Ларсен с передач Матиаса Бау и Маркуса Лауридсена.

Ранее, на третьей минуте, Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Окончен
9 : 1
Казахстан
1:0 Бьёркстранд (Бау, Ларсен) – 02:03 (5x5)   2:0 Шель – 03:59 (5x5)   3:0 Блихфельд (Элерс, Лауридсен) – 04:51 (5x4)   4:0 Сторм (Элерс, Йенсен) – 22:26 (5x4)   5:0 Якобсен (Огор) – 26:22 (5x5)   6:0 Блихфельд (Элерс, Лауридсен) – 29:54 (5x4)   7:0 Ларсен (Бау, Лауридсен) – 39:36 (5x5)   8:0 Регин (Лауридсен, Сторм) – 40:43 (5x5)   9:0 Блихфельд (Лауридсен, Бау) – 50:03 (4x3)   9:1 Савицкий (Шестаков) – 58:37 (4x5)

Напомним, обе команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии, Италии, Швейцарии, Германии и Франции. Вчера, в первый игровой день, канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:3, а Словакия выиграла у Франции (4:2).

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