Маршан – о вылете от «Каролины»: вероятно, это самый сложный соперник на Востоке

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал вылет от «Каролины Харрикейнз» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Каждый год, выходя в плей-офф, надеешься, что впереди долгий путь и шанс биться за Кубок Стэнли.

Мы знали, что с «Каролиной» будет нелегко. Вероятно, это самый сложный соперник на Востоке. Поражение – это всегда больно», – цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в седьмом матче серии «Бостон» уступил «Каролине» со счётом 2:3 и проиграл серию – 3-4.

Седьмой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ состоялся в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.