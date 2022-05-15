Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Чехию

Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».



В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Расмус Асплунд (дубль), Эмиль Бемстрём, Матиас Броме и Антон Бенгтссон. У Чехии голы забили Давид Крейчи, Томаш Кундратек и Матей Блюмель.



Ранее обе команды одержали победы в первых матчах на турнире. Сборная Швеции оказалась сильнее Австрии со счётом 3:1, Чехия обыграла Великобританию — 5:1.



В следующем матче шведы сыграют с Великобританией (17 мая, 20:20 мск), Чехия встретится с командой Австрии (17 мая, 16:20 мск).



Напомним, команды выступают в группе В со сборными Финляндии, США, Норвегии, Австрии, Великобритании и Латвии.