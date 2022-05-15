Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Чехию

Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Чехию
Комментарии

Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Расмус Асплунд (дубль), Эмиль Бемстрём, Матиас Броме и Антон Бенгтссон. У Чехии голы забили Давид Крейчи, Томаш Кундратек и Матей Блюмель.

Ранее обе команды одержали победы в первых матчах на турнире. Сборная Швеции оказалась сильнее Австрии со счётом 3:1, Чехия обыграла Великобританию — 5:1.

В следующем матче шведы сыграют с Великобританией (17 мая, 20:20 мск), Чехия встретится с командой Австрии (17 мая, 16:20 мск).

Напомним, команды выступают в группе В со сборными Финляндии, США, Норвегии, Австрии, Великобритании и Латвии.

ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
3 : 5
Швеция
1:0 Крейчи (Червенка) – 06:03 (5x5)   1:1 Асплунд (Бемстрём, Валльмарк) – 19:24 (5x4)   1:2 Бемстрём (Валльмарк, Густафссон) – 22:47 (5x3)   1:3 Броме – 25:50 (5x5)   1:4 Асплунд (Густафссон) – 28:52 (5x5)   2:4 Кундратек (Червенка, Иржичек) – 37:36 (5x4)   2:5 Бенгтссон (Броме) – 44:50 (5x5)   3:5 Блюмель (Червенка, Шимек) – 45:19 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022