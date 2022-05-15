Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Чехию

Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Расмус Асплунд (дубль), Эмиль Бемстрём, Матиас Броме и Антон Бенгтссон. У Чехии голы забили Давид Крейчи, Томаш Кундратек и Матей Блюмель.
Ранее обе команды одержали победы в первых матчах на турнире. Сборная Швеции оказалась сильнее Австрии со счётом 3:1, Чехия обыграла Великобританию — 5:1.
В следующем матче шведы сыграют с Великобританией (17 мая, 20:20 мск), Чехия встретится с командой Австрии (17 мая, 16:20 мск).
Напомним, команды выступают в группе В со сборными Финляндии, США, Норвегии, Австрии, Великобритании и Латвии.
- 15 мая 2022
-
22:52
-
22:46
-
22:25
-
21:57
-
21:30
-
20:49
-
20:20
-
19:34
-
18:45
-
18:38
-
18:17
-
17:47
-
17:27
-
17:03
-
16:24
-
15:47
-
15:34
-
15:29
-
15:00
-
14:38
-
14:26
-
13:50
-
13:37
-
12:58
-
12:47
-
12:21
-
11:54
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:28