Галлан рассказал об уверенности в том, что именно Панарин забьёт победный гол в овертайме

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о том, что предвидел, что именно форвард Артемий Панарин забьёт победный гол в овертайме седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».

«Когда дело дошло до овертайма, я сказал себе, что он именно тот парень, который забьёт. Я подумал: «Если мы забьём победный гол, я знаю, что это будет он». Конечно же, он отлично играет», – цитирует Галлана Tulanefml.com.



Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они выиграли серию (4-3). По ходу серии «Рейнджерс» проигрывали 1-3.