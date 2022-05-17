Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал сенсационное поражение от Австрии

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал сенсационное поражение на групповом этапе чемпионата мира от Австрии (1:2, Б).

«Что собираюсь сказать команде? Я не могу рассказать об этом вам сейчас. Нам нужно сесть и попытаться найти способ начать победную серию. Надеюсь, это случится в следующей игре.



Ялонен? Он хороший тренер. Мы рады, что он в нашей команде. Однако, как я уже сказал, мы сплочённая команда, и нам нужно найти способ помогать друг другу и быть готовыми к следующей игре.



Давид Пастрняк прибыл из НХЛ? Он нам очень помогает. Мы должны играть вместе, и никто не может побеждать в играх в одиночку. Мы довольны его результатом, но мы должны играть лучше, чем сегодня», – цитирует Червенку jatkoaika.com.