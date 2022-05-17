Швейцария выиграла у Казахстана на чемпионате мира

Только что в Ледовом дворце Хельсинки (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швейцарии встречалась с командой Казахстана. Игра закончилась победой швейцарцев со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

На 24-й минуте швейцарцы открыли счёт благодаря голу Дениса Мальгина с передач Филиппа Курашёва и Йонаса Зигенталера, на 35-й Дарио Симьон увеличил преимущество швейцарцев. На 45-й минуте Джесси Блэкер отыграл одну шайбу Казахстана, на 56-й Фабрис Херцог после паса Андреса Амбюля вновь увеличил преимущество Швейцарии, а на 58-й Валерий Орехов снова сократил отставание, забив после пасов Никиты Михайлиса и Кёртиса Валка.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.

Ранее обе команды провели по два матча на турнире: Швейцария обыграла Италию (5:2) и Данию (6:0), Казахстан уступил Дании (1:9) и Франции (1:2).