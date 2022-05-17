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Швейцария выиграла у Казахстана на чемпионате мира

Швейцария выиграла у Казахстана на чемпионате мира
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Только что в Ледовом дворце Хельсинки (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швейцарии встречалась с командой Казахстана. Игра закончилась победой швейцарцев со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

На 24-й минуте швейцарцы открыли счёт благодаря голу Дениса Мальгина с передач Филиппа Курашёва и Йонаса Зигенталера, на 35-й Дарио Симьон увеличил преимущество швейцарцев. На 45-й минуте Джесси Блэкер отыграл одну шайбу Казахстана, на 56-й Фабрис Херцог после паса Андреса Амбюля вновь увеличил преимущество Швейцарии, а на 58-й Валерий Орехов снова сократил отставание, забив после пасов Никиты Михайлиса и Кёртиса Валка.

ЧМ-2022. Группа A
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 2
Казахстан
1:0 Мальгин (Курашев, Зигенталер) – 23:58 (5x5)   2:0 Симьон – 34:32 (5x5)   2:1 Блэкер – 45:47 (4x5)   3:1 Херцог (Амбюль) – 55:39 (5x5)   3:2 Орехов (Михайлис, Валк) – 57:52 (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.

Ранее обе команды провели по два матча на турнире: Швейцария обыграла Италию (5:2) и Данию (6:0), Казахстан уступил Дании (1:9) и Франции (1:2).

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