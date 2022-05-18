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«Тампа» вышла на первое место по голам в большинстве в Кубке Стэнли

«Тампа» вышла на первое место по голам в большинстве в Кубке Стэнли
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0. «Тампа» три из четырёх голов забила в большинстве.

Всего в восьми играх текущего плей-офф «Лайтнинг» забили 10 голов, имея на площадке на одного хоккеиста больше, чем соперник. Они лидируют по этому показателю, второе место занимает «Сент-Луис Блюз». У «блюзменов» восемь заброшенных шайб в большинстве.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в прошедшем матче с «Флоридой» заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв за 22 минуты 53 секунды на льду отметился одной результативной передачей.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский – 32 из 36.

Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на пятницу, 20 мая. Начало – 2:00 мск.

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