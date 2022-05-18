Макдона: Кучеров делает всех вокруг себя лучше. Он просто обожает играть в плей-офф

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз».
«Он делает всех вокруг себя лучше. Очевидно, что иногда ему нравится брать всё в свои руки.
Мы видим это снова и снова. Этот парень просто обожает играть в плей-офф. Он заступился за нас именно в тот момент, когда мы в этом нуждались», – цитирует Макдону Tampa Bay Times.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.
28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.
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