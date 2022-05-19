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Третьяк, Буре, Морозов и Потанин вошли в новый состав правления ФХР

Третьяк, Буре, Морозов и Потанин вошли в новый состав правления ФХР
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Федерация хоккея России на официальном сайте сообщила об утверждении нового состава правления на отчётно-выборной конференции ФХР.

В руководство вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент ФХР Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, президент КХЛ Алексей Морозов, руководитель управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Владислав Третьяк как член Правления ФХР вступит в полномочия после 17 декабря – срока истечения санкций, наложенных спортивным арбитражным судом (CAS)

Полный состав правления ФХР:

1. Алексей Анисимов;

2. Владимир Асеев;

3. Андрей Бокарев;

4. Павел Буре;

5. Михаил Дегтярёв;

6. Вячеслав Деменьшин;

7. Алексей Жамнов;

8. Валерий Каменский;

9. Юрий Карандин;

10. Андрей Конокотин;

11. Дмитрий Курбатов;

12. Наиль Маганов;

13. Борис Майоров;

14. Александр Медведев;

15. Борис Михайлов;

16. Алексей Морозов;

17. Рашид Нургалиев;

18. Владимир Потанин;

19. Виктор Рашников;

20. Аркадий Ротенберг;

21. Роман Ротенберг;

22. Александр Стеблин;

23. Геннадий Тимченко;

24. Владислав Третьяк;

25. Владимир Юрзинов;

26. Александр Якушев.

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