Третьяк, Буре, Морозов и Потанин вошли в новый состав правления ФХР

Федерация хоккея России на официальном сайте сообщила об утверждении нового состава правления на отчётно-выборной конференции ФХР.
В руководство вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент ФХР Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, президент КХЛ Алексей Морозов, руководитель управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.
Владислав Третьяк как член Правления ФХР вступит в полномочия после 17 декабря – срока истечения санкций, наложенных спортивным арбитражным судом (CAS)
Полный состав правления ФХР:
1. Алексей Анисимов;
2. Владимир Асеев;
3. Андрей Бокарев;
4. Павел Буре;
5. Михаил Дегтярёв;
6. Вячеслав Деменьшин;
7. Алексей Жамнов;
8. Валерий Каменский;
9. Юрий Карандин;
10. Андрей Конокотин;
11. Дмитрий Курбатов;
12. Наиль Маганов;
13. Борис Майоров;
14. Александр Медведев;
15. Борис Михайлов;
16. Алексей Морозов;
17. Рашид Нургалиев;
18. Владимир Потанин;
19. Виктор Рашников;
20. Аркадий Ротенберг;
21. Роман Ротенберг;
22. Александр Стеблин;
23. Геннадий Тимченко;
24. Владислав Третьяк;
25. Владимир Юрзинов;
26. Александр Якушев.
- 19 мая 2022
-
18:27
-
18:10
-
17:49
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:50
-
15:44
-
15:27
-
15:06
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
13:58
-
13:31
-
13:26
-
13:11
-
12:57
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:38
-
09:19
-
08:44
-
08:31
-
08:30