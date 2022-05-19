Третьяк, Буре, Морозов и Потанин вошли в новый состав правления ФХР

Федерация хоккея России на официальном сайте сообщила об утверждении нового состава правления на отчётно-выборной конференции ФХР.



В руководство вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент ФХР Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, президент КХЛ Алексей Морозов, руководитель управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.



Владислав Третьяк как член Правления ФХР вступит в полномочия после 17 декабря – срока истечения санкций, наложенных спортивным арбитражным судом (CAS)



Полный состав правления ФХР:



1. Алексей Анисимов;



2. Владимир Асеев;



3. Андрей Бокарев;



4. Павел Буре;



5. Михаил Дегтярёв;



6. Вячеслав Деменьшин;



7. Алексей Жамнов;



8. Валерий Каменский;



9. Юрий Карандин;



10. Андрей Конокотин;



11. Дмитрий Курбатов;



12. Наиль Маганов;



13. Борис Майоров;



14. Александр Медведев;



15. Борис Михайлов;



16. Алексей Морозов;



17. Рашид Нургалиев;



18. Владимир Потанин;



19. Виктор Рашников;



20. Аркадий Ротенберг;



21. Роман Ротенберг;



22. Александр Стеблин;



23. Геннадий Тимченко;



24. Владислав Третьяк;



25. Владимир Юрзинов;



26. Александр Якушев.