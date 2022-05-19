Максим Сушинский раскритиковал лимит на легионеров в КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением об изменении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.



«В чём смысл нового лимита? Я вообще не вижу смысла. В НХЛ его нет — они там как-то играют. Легионеры никогда не портят картину, они создают конкуренцию. Если нашим спортсменам не будет хватать рабочих мест, то они будут задумываться лучше тренироваться и играть. Здесь должен быть спортивный принцип, а не паспорт.



Если мы хотим иметь лучшую лигу, надо дать шоу. Тогда будет ходить зритель. Для шоу нужны хорошие игроки, да и не только игроки. Я давно говорю, что нельзя бояться легионеров. На 100 процентов уверен, что цены на наших игроков упадут, потому что есть качественные дешёвые легионеры. Здесь будет интереснее», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.