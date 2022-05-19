Сборная Чехии прервала серию поражений на чемпионате мира — 2022, крупно обыграв Латвию

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Чехии и Латвии. Встреча закончилась крупной победой чешской команды со счётом 5:1 (5:0, 0:0, 0:1).
На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперёд. Через 56 секунд Роман Червенка, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. На седьмой минуте Михаэль Шпачек с передачи Якуба Флека в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвёртую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довёл счёт до разгромного — 5:0. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.
Таким образом, Чехия прервала двухматчевую серию поражений.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Латвия 20 мая сыграет с Австрии. Чехия 21 мая встретится с Норвегией.
- 19 мая 2022
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