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Сборная Чехии прервала серию поражений на чемпионате мира — 2022, крупно обыграв Латвию

Сборная Чехии прервала серию поражений на чемпионате мира — 2022, крупно обыграв Латвию
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Чехии и Латвии. Встреча закончилась крупной победой чешской команды со счётом 5:1 (5:0, 0:0, 0:1).

ЧМ-2022. Группа B
19 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
5 : 1
Латвия
1:0 Зогорна (Гертл, Скленичка) – 04:02 (5x5)   2:0 Червенка (Пастрняк, Крейчи) – 04:58 (5x4)   3:0 Шпачек (Флек) – 06:41 (5x5)   4:0 Гертл (Зогорна, Блюмель) – 16:30 (5x5)   5:0 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 18:56 (5x5)   5:1 Кулда (Букартс) – 41:01 (5x5)

На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперёд. Через 56 секунд Роман Червенка, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. На седьмой минуте Михаэль Шпачек с передачи Якуба Флека в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвёртую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довёл счёт до разгромного — 5:0. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.

Таким образом, Чехия прервала двухматчевую серию поражений.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Латвия 20 мая сыграет с Австрии. Чехия 21 мая встретится с Норвегией.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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