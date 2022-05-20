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«Хотел бы сделать какую-нибудь глупую хрень». Панарин высказался о стиле игры «Рейнджерс»

«Хотел бы сделать какую-нибудь глупую хрень». Панарин высказался о стиле игры «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал комментарий в преддверии второй встречи четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Форвард ответил на вопрос о консервативном стиле игры в первом матче (1:2 ОТ, 0-1).

«Я бы хотел сделать какую-нибудь глупую хрень на синей линии. Но не могу», — приводит слова Панарина журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».

В ночь с 18 на 19 мая в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0. Панарин не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1» и игровом времени 18:01.

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