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Макдэвид стал самым быстрым игроком, набравшим 20 очков в плей-офф НХЛ за последние 30 лет

Макдэвид стал самым быстрым игроком, набравшим 20 очков в плей-офф НХЛ за последние 30 лет
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В Калгари (США) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит второй матч 1/2 финала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости в матче идёт третий период. Счёт – 3-3. Нападающий гостей Коннор Макдэвид по ходу игры отличился заброшенной шайбой и записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, канадский хоккеист набрал 20 очков и стал самым быстрым игроком, набравшим такое количество очков в матчах плей-офф НХЛ за последние 30 лет, сообщает Sportsnet.

На счету Макдэвида также 44 шайбы и 79 результативных передач в регулярном чемпионате.

Напомним, «Эдмонтон» в предыдущей стадии плей-офф оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Общий счёт в серии 4-3.

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