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Расписание матчей девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Расписание матчей девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года
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Сегодня, 21 мая, состоится девятый игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).

В этот день пройдут шесть встреч: по три в рамках групп А и В.

Расписание матчей:

Группа А

12:20 мск, Дания — Франция;
16:20 мск, Канада — Швейцария;
20:20 мск, Италия — Словакия.

Группа В

12:20 мск, США — Швеция;
16:20 мск, Австрия — Финляндия;
20:20 мск, Норвегия — Чехия.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменяют команды Франции и Австрии.

Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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