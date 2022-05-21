Расписание матчей девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 21 мая, состоится девятый игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В этот день пройдут шесть встреч: по три в рамках групп А и В.



Расписание матчей:



Группа А



12:20 мск, Дания — Франция;

16:20 мск, Канада — Швейцария;

20:20 мск, Италия — Словакия.



Группа В



12:20 мск, США — Швеция;

16:20 мск, Австрия — Финляндия;

20:20 мск, Норвегия — Чехия.



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменяют команды Франции и Австрии.



Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

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