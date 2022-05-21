Серия Макдэвида в плей-офф с 2+ очками — 5 игр. В новейшей истории больше лишь у Малкина

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1).



Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «нефтяников» продлил свою серию с 2+ очками до пяти встреч. В новейшей истории лиги лишь российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкин удавалось набирать 2+ результативных балла в большем количестве матчей подряд — в шести (2009 год)

Всего в истории НХЛ только у пяти игроков была более длинная серия. Помимо Малкина, в этот список вошли Дэйл Хаверчак (6 в 1993), Дэррил Ситтлер (7 в 1977), Тони Карри (7 в 1981) и Уэйн Гретцки (8 в 1983).

Отметим, что новейшая история НХЛ началась после локаута 2004-2005 годов.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.