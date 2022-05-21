Российский защитник «Кладно» Арзамасцев рассказал об игре с 50-летним Ягром

Российский защитник Захар Арзамасцев, завершивший сезон в чешском «Кладно», поделился мыслями от игры с 50-летним Яромиром Ягром. Легендарный форвард является владельцем и игроком команды. «Кладно» сумел сохранить прописку в чешском Экстралиге.



«И в 50 лет руки и голова у Яромира на месте, в каких-то эпизодах он просто «завязывал» людей, болельщики были в восторге. Но, понятное дело, в функциональном плане в таком возрасте каждому будет не просто, тем более что Экстралига очень плотная, а «Кладно» вёл борьбу за выживание. Вообще было очень интересно поиграть в одной команде с Ягром. Каждый матч с таким великим профессионалом — это учёба.



Как объяснить неожиданно высокий уровень Экстралиги? Это автобусная лига, команды не знают, что такое гостиницы, даже после гостевых матчей все едут домой. Это помогает полностью сконцентрироваться на хоккее, почувствовать своё тело.



У нас в КХЛ своя специфика — страна огромная, лига растянута с Запада на Восток, много перелётов. И иногда ребята, особенно молодые, устают головой, уходит концентрация.



Ягр в 50 лет смог бы играть в КХЛ? С мастерством у Яромира всё по-прежнему в полном порядке. Но, повторюсь, перелёты и нагрузки в КХЛ совсем другие, это большой фактор. И физический, и ментальный», — приводит слова Арзамасцева Russia-Hockey.ru.

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